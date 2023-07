Grindelwald: Polizei sucht nach 29-Jährigem mit britischem Akzent

Er wanderte auf dem Eigertrail über die Rinderalp in Richtung der Gletscherschlucht.

Der 29-Jährige begab sich am Donnerstagmorgen von Grindelwald mit der Seilbahn Eiger-Express zur Station Eigergletscher. Er wanderte auf dem Eigertrail über die Rinderalp in Richtung der Gletscherschlucht.

Im Zusammenhang mit einer Vermisstenmeldung am Freitag wurden seitens der Kantonspolizei Bern umfangreiche Suchmassnahmen eingeleitet. Bisher ergaben diese keine Ergebnisse.

Spricht britisches Englisch, gross, tätowiert

Gemäss der Polizei spricht die vermisste Person «britisches Englisch, ist circa 190 cm gross und von schlanker Statur. Er hat eine Glatze und einen braunen Dreitagebart. Am Tag seines Verschwindens hatte er einen Rucksack dabei. Zudem trug er knöchelhohe dunkle Wanderschuhe an den Füssen und dunkle kurze Hosen (wahrscheinlich Zipp-off-Hosen). Es ist ausserdem möglich, dass er eine Pilotensonnenbrille mit bräunlichen Gläsern trug. Auf der rechten Schulter hat er eine Tätowierung mit der Inschrift ‹TARNY CHRIS› und am rechten Unterarm eine mit der Inschrift ‹MAYASWELLMAYSENYA›».