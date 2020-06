Polizei sucht Brandstifter

Wer hat dieses Gartenhaus abgefackelt?

Die Luzerner Polizei ist sicher: Der Brand eines Schrebergartens in Horw wurde gelegt. Jetzt sucht sie Zeugen.

Dieses Schrebergartenhaus in Horw brannte am Montagabend komplett nieder.

Am Montagabend brannte in Horw ein Schrebergartenhaus nieder. Bereits am Dienstagnachmittag ist für die Luzerner Polizei klar: «Aufgrund des Spurenbildes dürfte die Brandursache auf eine Brandstiftung zurückzuführen sein», teilte sie mit. Bei der Brandursachenermittlung war auch der Brandmittelspürhund Balu vom Oembergermoor im Einsatz.



Die Luzerner Polizei sucht jetzt Zeugen, die am Montagabend um 23 Uhr in Horw beim Areal der Familiengärten Luzern verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.