Vermisstmeldung der Kantonspolizei Basel-Stadt

Domenico D’Addio wird in Riehen BS vermisst.

Seit Mittwoch, 15 Uhr, wird der 80-jährige Domenico D`Addio in Riehen BS vermisst. Der Rentner leidet an Altersdemenz. Seine Muttersprache ist Italienisch. «Zuletzt trug er eine graue Schiebermütze, eine knielange schwarze Daunenjacke, schwarze Hosen und dunkelbraune Lederschuhe», vermeldet die Kantonspolizei Basel-Stadt am Donnerstag. Er sei 1,62 Meter gross, von leicht untersetzter Statur und habe braun-weisse Haare.