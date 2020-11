Die Vermisste wurde am Dienstag zuletzt in Birsfelden gesehen.

In Birsfelden im Kanton Baselland wird seit Dienstag Dominique Schmid vermisst. Die Baselbieter Polizei veröffentlichte am Mittwoch eine entsprechende Vermisstmeldung. Demnach wurde die 42-Jährige zuletzt am Dienstagnachmittag um circa 13 Uhr an der Parkstrasse in Birsfelden gesehen.