Gebenstorf: Wer hat Dusanka Lazic gesehen?

Dusanka Lazic wird vermisst. Wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mitteilt, verliess die 87-Jährige ihren Wohnort in Gebenstorf am Dienstag (23. August) um 12.30 Uhr in unbekannte Richtung. Es wurde umgehend eine Suchaktion eingeleitet – leider ohne Erfolg. Trotz diversen Abklärungen durch die Polizei und Familienangehörige gebe es bis zum jetzigen Zeitpunkt keine Anhaltspunkte zu ihrem Verbleib.