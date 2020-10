Vermisst im Kanton Bern : Wer hat Emil von Allmen gesehen?

In Wilderswil BE wird seit letzten Mittwoch ein 87-jähriger Mann vermisst. Trotz umfangreicher Suchmassnahmen konnte er noch nicht gefunden werden. Die Berner Kantonspolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Bern, 10. Oktober: Ein Lenker wurde in Bern mit massiv überhöhter Geschwindigkeit gemessen. (Symbolbild)

Kapo BE

Kapo BE

Am Mittwochabend, 7. Oktober 2020, wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass in Wilderswil Emil von Allmen vermisst werde. Der 87-jährige Mann war zuletzt tags zuvor an seinem Wohnort gesehen worden, wie die Kapo schreibt. Umfangreiche Suchmassnahmen seien bis anhin erfolglos geblieben.