Bern: Wer hat Emmeril Mumtadz (23) gesehen?

Am Donnerstag, dem 26. Mai 2022, wurde gegen 10 Uhr ein Indonesier namens Emmeril Mumtadz als vermisst gemeldet. Ein Zeuge gab an, dass die betroffene Person in der Aare an der Stelle zwischen Eichholz und Marzili in Bern verloren gegangen sei. Derzeit läuft die Suche der Kantonspolizei Bern nach dem Vermissten.