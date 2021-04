Mysteriöser Entendiebstahl in Thun :

Darum gehts Seit einigen Wochen können sich Kinder, Passanten und Gartenarbeitende an drei Laufenten im Thuner Schadaugarten erfreuen.

Doch in der Nacht auf Samstag wurden die drei Enten heimlich gestohlen.

Die Kantonspolizei entdeckte strategische Beschädigungen am Zaun und geht deshalb von einem Diebstahl aus.

Via Instagram bittet das Schadaugarten-Team die Bevölkerung um Hinweise.

Ferrero, Raffaelo und Nutella wurden gestohlen. Dabei handelt es sich nicht etwa um Süssigkeiten und Schokoriegel, sondern um drei – mindestens genauso süsse – Laufenten. Die Vögel gehörten zum Thuner Schadaugarten, wo sie die Gärtnerinnen und Gärtner bei der Schneckenbekämpfung unterstützen. Doch: «Als ich am Samstagmorgen im Garten eintraf, lag unser Zaun am Boden und die Enten waren spurlos verschwunden», so Christoph Ferrier vom Verein Schadaugarten.

Es sei ihm bald klar gewesen, dass es sich um einen Diebstahl handeln muss. «Der Zaun war an zwei Stellen gezielt zerschnitten worden. So etwas kann unmöglich von einem Tier stammen», sagt Ferrier. Dass Vandalen oder Diebe hinter der Tat stecken, sei für ihn unverständlich: «Ich war sehr überrascht und begreife bis heute nicht, warum jemand so etwas tun würde.»

Sachbeschädigung und Diebstahl – die Polizei ermittelt

Das Schadaugarten-Team alarmierte umgehend die Kantonspolizei. Diese bestätigt ihren Einsatz vom Samstagmittag – und die Vermutung der Gärtnerinnen und Gärtner: «Es muss von einem Diebstahl ausgegangen werden», so die Kapo auf Anfrage von 20 Minuten. Die Ermittlungen zur Täterschaft und zum Verbleib der Enten seien derzeit in Gange.

Um Ferrero, Raffaelo und Nutella wieder zu finden, postete das Schadaugarten-Team den Vorfall zusätzlich auf Instagram. «Hilfe, unsere Laufenten wurden klanglos entwendet! Bei Sichtung oder Indiz bitte melden», steht über einem Foto der drei Tiere geschrieben. Bis anhin seien die Enten jedoch noch nicht aufgetaucht. «Wir haben das ganze Wochenende nach ihnen gesucht, doch wir konnten sie weder sehen noch hören. Und das, obwohl sie normalerweise sehr laut sind in fremden Umgebungen», so Ferrier. Die Tiere würden sich wohl nicht mehr in der Nähe des Gartens aufhalten. «Für Hinweise sind wir deshalb sehr dankbar.»

Urban Gardening im Herzen der Stadt

Ereignet sich nicht gerade ein Entendiebstahl, ist der Thuner Schadaugarten bekannt für seine ruhige Atmosphäre – und für Urban Gardening, das gemeinschaftliche Gärtnern im Zentrum der Stadt. «Wir möchten städtische Grünflächen aufrechterhalten und so auch Stadtmenschen ermöglichen, zu gärtnern», sagt Ferrier. Im Schadaugarten treffe sich regelmässig die Permakultur-Gruppe Berner Oberland, sowie auch eine Gartenspielgruppe und diverse kulturelle und soziale Vereine. «Uns ist eine artenvielfältige Natur wichtig, und – auch wenn die Namen vielleicht etwas unpassend klingen – Ferrero, Raffaelo und Nutella haben einen wichtigen Beitrag zu unserem ökologischen Garten geleistet.»