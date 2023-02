Genf: Wer hat Giulia B. (16) gesehen?

Am Montag, 27. Februar, verliess Giulia B. gegen 13 Uhr das Einkaufszentrum Balexert in Genf, ohne ihre Eltern zu informieren. Danach könnte sie zum Flughafen Cointrin, dem Bahnhof Cornavin oder in das Viertel Les Pâquis gefahren sein, wie die Genfer Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.