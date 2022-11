Tösstal: Wer hat ihn gesehen? Andreas R. (42) wird seit Donnerstag vermisst

Andreas R. (42) wird seit Donnerstag vermisst. Der in Rikon im Tösstal wohnhafte Mann wurde am Donnerstag zwischen elf und zwölf Uhr in Andermatt UR zuletzt gesehen. Wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, verliess er den Ort zu Fuss in unbekannte Richtung.