In Mon GR wird die 83-jährige Irmgard Linser vermisst.

Irmgard Linser hat sich am Dienstag kurz nach 18.40 Uhr von der Ferienwohnung in Mon entfernt und wird vermisst, wie die Kantonspolizei Graubünden am Donnerstag mitteilte. Eine umfangreiche Suchaktion verlief ergebnislos.