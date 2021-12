Kanton Waadt - Wer hat Istvan T. gesehen?

Zuletzt gesehen wurde er an der Avenue Recordon 19 in Lausanne.

Die Waadtländer Polizei hat am Freitag mitgeteilt, dass sie nach Istvan T. sucht, einem 70-jährigen Mann. Er wurde zuletzt am Dienstag, dem 28. Dezember, um 11.30 Uhr im Westen der Stadt Lausanne, an der Avenue Recordon 19, gesehen. Von da aus machte er sich auf den Weg in Richtung Parc de Valency, nur wenige Hundert Meter entfernt.