Luzern : Wer hat Jelmer A. (29) aus Luzern gesehen?

Zuletzt wurde Jelmer A. am 16. Dezember an seinem Wohnort in Luzern gesehen. Seither ist sein Aufenthaltsort unbekannt.

1 / 1 Jelmer A. ist 192 cm gross und hat eine schlanke Statur. Er trägt dunkelblondes, kurzes Haar. zVg

Seit Donnerstag, 16. Dezember 2021, wird der in der Stadt Luzern wohnhafte, 29-jährige Jelmer A. vermisst.

Sein letzter bekannter Aufenthaltsort war an seinem Wohnort. Die Merkmale des Vermissten lauten wie folgt: Jelmer A. ist 192 cm gross und hat eine schlanke Statur. Er trägt dunkelblondes, kurzes Haar. Möglicherweise trägt er eine schwarze Jacke und Jeanshose und könnte mit einem Elektrofahrrad unterwegs sein, das schreibt die Polizei Luzern in einer Medienmitteilung.

Personen, welche Angaben über den Verbleib des Vermissten machen können, werden gebeten, sich bei der Luzerner Polizei unter Telefon 041 248 81 17 zu melden.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!