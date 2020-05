Aktualisiert vor 34min

Unterägeri ZG

Wer hat Johann Dürmüller gesehen?

Seit Mittwoch fehlt von Johann Dürmüller jede Spur. Er wurde zuletzt am Mittwoch an seinem Wohnort in der Gemeinde Unterägeri gesehen.

Wer hat Johann Dürmüller gesehen? Der 80-Jährige wird seit Mittwoch vermisst.

Im Kanton Zug wird ein 80-jähriger Mann vermisst. Johann Dürmüller wurde zuletzt am Mittwochvormittag an seinem Wohnort in der Gemeinde Unterägeri gesehen. Seither fehlt von ihm jede Spur.

Wie die Zuger Polizei in einer Mitteilung schreibt, ist der vermisste Mann 170 cm gross und von mittlerer Statur. Der Vermisste hat grau/weisse Haare und ist Brillenträger. Der 80-Jährige trägt vermutlich einen Strohhut, eine schwarze Jacke und eine goldfarbene Brille. Die vermisste Person ist dement und dringend auf Medikamente angewiesen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Die Luzerner Polizei bittet um Mithilfe: Wer Hinweise zum Vermissten hat, wird gebeten, diese der Luzerner Polizei unter 041 248 81 17 zu melden.