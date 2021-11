Wer hat Josef Egloff (86) gesehen? 

Personen, welche Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen können, werden gebeten, sich an die Kantonspolizei Aargau zu wenden.

Seit Freitagmorgen, 19. November 2021, wird der 86-jährige Josef Egloff vermisst. Josef Egloff verliess am Freitagmorgen kurz nach acht Uhr seinen Wohnort, Niederrohrdorf AG, mit unbekanntem Ziel und wird seither vermisst. Sämtliche Ermittlungen und Suchmassnahmen der Polizei haben bislang keine Erkenntnisse über seinen Verbleib ergeben.

Personen, welche Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen können, werden gebeten, sich an die Kantonspolizei in Baden, Telefon 056 200 11 11, oder an jeden anderen Polizeistützpunkt zu wenden.