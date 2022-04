Seit Sonntag vermisst - Wer hat Julien Dimitri (17) gesehen?

Seit Sonntag wird der 17-jährige Julien Dimitri vermisst. Er wurde zuletzt um 19.20 Uhr in Möriken im

Bereich Tannhübel gesehen. Wie die Kantonspolizei Aargau am Montag in einer Mitteilung schreibt, begab er sich von da alleine in den nahegelegenen Wald. Der Gesuchte ist ortsunkundig. Sämtliche Ermittlungen und Suchmassnahmen haben bislang keine Anhaltspunkte über seinen Verbleib geliefert.