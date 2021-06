Bitsch VS - Wer hat Kilian Z. gesehen?

Kilian Z. wird in Bitsch VS vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Seit Dienstag wird Kilian Z. aus Bitsch VS vermisst. Dies teilt die Kantonspolizei Wallis am Mittwochmittag mit. Z. ist 53 Jahre alt und wurde zuletzt in Bitsch gesehen, wo er zu Fuss entlang der Furkastrasse in Richtung Naters unterwegs war.