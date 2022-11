Thônex GE: Genfer Polizei sucht Vater (50) und seine beiden Kinder (7 und 5)

Im Kanton Genf werden ein Mann und seine zwei Kinder vermisst. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann seine zwei Kinder entführt haben könnte und möglicherweise mit ihnen in Frankreich ist. Er habe am Mittwoch gegen elf Uhr die Schule Belle-Terre in der Gemeinde Thônex GE mit seinen Kindern verlassen und habe seither nichts von sich hören lassen, wie die Genfer Kriminalpolizei mitteilt.