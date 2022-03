Vermisstenmeldung - Wer hat Lilou (19) gesehen?

Die 19-jährige Lilou wurde zuletzt am Sonntag gesehen.

Die Kantonspolizei Waadt meldet am Montag, dass eine junge Frau vermisst wird. Die 19-jährige Lilou verliess gemäss Polizeiangaben am Sonntag (13.3.22) um zirka 18.15 Uhr ihr Zuhause in Bussigny, nahe Lausanne. Seither hätten ihre Verwandten keine Nachrichten mehr von der jungen Frau erhalten und sie als vermisst gemeldet. Trotz einer breit angelegten Suchaktion der Polizei konnte sie bislang nicht gefunden werden.