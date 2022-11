Buchs AG: Wer hat Loraine Schertenleib (14) gesehen?

Am Sonntag kurz nach 20 Uhr wurde sie das letzte Mal an ihrem Wohnort in Buchs gesehen, seither wird sie vermisst, ihr aktueller Aufenthaltsort konnte noch nicht ermittelt werden. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Loraine gesehen hat oder Angaben über ihren Aufenthaltsort machen kann, soll sich mit dem Aarauer Stützpunkt der Kantonspolizei Aargau (062 836 55 55) oder der Notrufzentrale in Verbindung zu setzen.