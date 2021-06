Stäfa ZH - Wer hat Markus Wirz (71) gesehen?

Der 71-jährige Markus Wirz verliess am Montag seinen Wohnort in Stäfa ZH und wurde das letzte Mal gegen 13.30 Uhr in Stäfa auf Höhe Kehlhof zu Fuss gesehen. Der Vermisste ist 1,75 Meter gross und von schlanker Statur. Er hat kurze grauweisse Haare und trägt eine Brille, ein dunkles T-Shirt, blaue Jeans mit hellbraunem Gurt, schwarze Socken und braune Halbschuhe.