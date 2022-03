Bussigny VD : Zehnjähriger Bub vermisst –wohlbehalten aufgefunden

Der Bub verliess am Freitag die Schule und sollte in der Kantine essen. Dort kam er jedoch nie an. Nach einem Aufruf um Mithilfe konnte die Polizei melden, dass der Junge am Abend gefunden werden konnte.