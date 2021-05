Hohenems (A) - Wer hat Nina (15) gesehen?

Zuletzt wurde sie am Mittwochmorgen in Lauterach (A) gesehen.

Nina Huber aus Hohenems (A), gleich an der Grenze zur Schweiz, wurde bei der Polizeiinspektion Hohenems als vermisst gemeldet. Sie ist am Dienstagmorgen von zuhause weggelaufen. Das Mädchen wurde zuletzt am Mittwoch, 19.05.2021, gegen 09.00 Uhr bei ihrer Freundin in Lauterach (A) gesehen, meldet die Landespolizeidirektion Vorarlberg.