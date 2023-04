Fräschels FR: Oden W. wird vermisst

Im Auftrag der Familienangehörigen sucht die Kantonspolizei Freiburg nach Oden W. Der 52-Jährige ist in Menznau LU wohnhaft, 163 cm gross und von schlanker Statur. Er hat braunes, halblanges Haar an den Seiten, eine Glatze am Oberkopf und braune Augen. Ausserdem trägt er eine Brille, einen Schnurr- und Ziegenbart und vermutlich eine Kapuzenjacke, ein blaues Bandana, eine dunkle Hose mit kurzen, blauen Hosen darüber. Oden W. spricht Schweizerdeutsch und wird seit dem Donnerstag, 13. April vermisst.



Allfällige Zeuginnen und Zeugen, die Auskunft über die vermisste Person geben können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Freiburg (026 304 17 17) in Verbindung zu setzen.