Vermisstmeldung aus Muhen AG: Wer hat Peter Scheurer gesehen?

Am Dienstagmittag hat sich der 65-jährige Peter Scheurer zu Fuss oder auf seinem Mountainbike mit unbekanntem Ziel von seinem Wohnort in Muhen entfernt. Nachdem er nicht zurückgekehrt war, meldeten ihn seine Angehörigen am gleichen Abend als vermisst. Wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung sagt, seien sämtliche Abklärungen und Suchmassnahmen bislang erfolglos geblieben. Peter Scheurer ist ca. 173 cm gross, schlank mit Bauchansatz und trug zuletzt wahrscheinlich sportliche Wanderkleidung und einen weissen Rucksack. Möglicherweise war er mit einem älteren, blau-roten Mountainbike der Marke Wheeler unterwegs.