Vermisstmeldung aus dem Wallis : Wer hat Philippe F. (36) gesehen?

Von einem 36-Jährigen fehlt jede Spur. Nun bitten Familie und Polizei die Bevölkerung bei der Suche um Hilfe.

Kapo VS

Der 36-Jährige wurde zuletzt vor einer Woche in Aigle VD gesehen.

Kapo VS

Die Kantonspolizei Wallis hat am Mittwoch eine Vermisstmeldung publiziert. Philippe F. gilt seit einer Woche als Verschwunden. Er wurde zuletzt am Mittwoch, 23. Juni in Aigle im Kanton Waadt gesehen. Der 36-Jährige wird wie folgt beschrieben: Ungefähr 178 cm gross, mittlere Statur, kurze hellbraune Haare, blaue Augen. Er

trug mutmasslich eine dunkelblaue Hose, dunkle Schuhe, eine orange Weste und eine graue Schirmmütze. Möglicherweise führte er einen Rucksack mit sich.