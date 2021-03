Die Kantonspolizei Aargau bittet um Mithilfe. Seit 11 Uhr am Freitag wird in Neuenhof Pietro Castano vermisst. Der 84-Jährige verliess seinen Wohnort in unbekannte Richtung. Die Angehörigen meldeten den Mann am selben Abend bei der Kantonspolizei Aargau als vermisst.