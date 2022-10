Vermisst in Oberarth SZ: Wer hat Redjep Veliju (59) gesehen?

Redjep Veliju wird seit Dienstag in Oberarth im Kanton Schwyz vermisst. Der 59-Jährige verliess am Dienstagmorgen seinen Wohnort und fuhr mit dem Auto auf den Parkplatz Seebad in Arth. Er verliess das Auto in eine unbekannte Richtng. Das Auto wurde auf dem Parkplatz gefunden, von dem Mann fehlt jede Spur.