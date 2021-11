Vermisst seit Samstag - Wer hat Remo Hofstetter gesehen?

Seit Samstag, dem 27. November, wird der 28-jährige Remo Hofstetter vermisst. Er verliess gegen 17 Uhr seinen Wohnort in Wassen UR und ist nicht mehr zurückgekehrt.

Der 28-jährige Remo Hofstetter hat am Samstag um 17 Uhr seinen Wohnort in Wassen UR verlassen und ist nicht wie erwartet zurückgekehrt. Trotz Suchaktion fehlt bis zum jetzigen Zeitpunkt jede Spur vom Vermissten und auch gibt es keine Anhaltspunkte über die Gründe seines Verschwindens, teilte die Kantonspolizei Uri am Sonntag mit.