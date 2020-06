Vermisstmeldung

Wer hat Rudolf Abegg gesehen?

In Freienbach SZ wird seit vergangenem Dienstag der 59-jährige Rudolf Abegg vermisst. Trotz intensiven Ermittlungen konnte er noch nicht gefunden werden.

Rudolf Abegg wird in Freienbach SZ vermisst, wie die Kantonspolizei Schwyz am Sonntag mitteilte. Der 59-Jährige verliess seinen Wohnort am vergangenen Dienstagnachmittag in eine unbekannte Richtung. «Trotz intensiver Ermittlungen konnte die Kantonspolizei Schwyz den Verbleib des Vermissten nicht klären», heisst es in der Polizeimeldung.