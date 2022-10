Viggo Kristiansen: Norweger (43) sitzt 21 Jahre unschuldig in Haft

Viggo Kristiansen : Wer hat Stine (8) und Lena (10) getötet? Norweger (43) sitzt 21 Jahre unschuldig in Haft

Nach der Freilassung Kristiansens rückt nun Jan Helge Andersen (l.) in den Fokus der Ermittlungen.

Für die Vergewaltigung und den Mord an den Mädchen wurde Viggo Kristiansen verurteilt.

Die Medien sprechen von einem der schwersten, wenn nicht gar dem schwersten Justizirrtum in der jüngeren Geschichte des Landes: Norwegens Staatsanwaltschaft hat am Freitag alle Vorwürfe gegen einen Mann fallengelassen, der fast 21 Jahre wegen Vergewaltigung und Ermordung zweier kleiner Mädchen in Haft sass. Generalstaatsanwalt Jörn Sigurd Maurud entschuldigte sich ausdrücklich bei dem inzwischen 43-jährigen Viggo Kristiansen für die «begangene Ungerechtigkeit».