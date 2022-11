Vermisst in Naters VS: Wer hat Thierry D. (33) gesehen?

Letztmals gesehen wurde er in Naters VS.

Auf Wunsch seiner Familie hat die Kantonspolizei Wallis eine Vermisstmeldung publiziert: Gesucht ist Thierry D., der in Bern wohnt. Er wurde letztmals am Sonntag um 04:50 Uhr in Naters gesehen, wo er zu Fuss in Richtung Kehrstrasse unterwegs war.