Kriens LU: Wer hat Vasna Wilson (54) gesehen?

In der Stadt Kriens im Kanton Luzern wird seit Sonntagabend Vasna Wilson vermisst. Die 54-Jährige wurde zuletzt an ihrem Wohnort am Oberhusrain in Kriens gesehen, teilte die Luzerner Polizei mit. Seither ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Die Vermisste leidet unter Demenz, heisst es weiter.