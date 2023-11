Wer hat Verena Hüsing (65) gesehen?

Sie wurde zuletzt in Oberwil bei Zug gesehen.

Die Zuger Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe in einem Vermisstenfall. Vermisst wird Verena Hüsing (65). Sie wurde zuletzt am Donnerstagabend um 18 Uhr in Oberwil bei Zug gesehen.