Seit Freitag vermisst: Wer hat Vincent T. (14) gesehen? 

Seit Freitagmittag wird in Les Paccots FR der 14-jährige Vincent T. vermisst. Der in Le Mont-sur-Lausanne im Kanton Waadt wohnhafte Teenager ist 170 cm gross, trägt braunes lockiges Haar und hat eine schlanke Statur. Wie die Kantonspolizei Freiburg in einer Mitteilung schreibt, trug der 14-Jährige zum Zeitpunkt seines Verschwindens ein graues T- Shirt, eine dunkelgraue Hose, blaue und schwarze Turnschuhe, eine medizinische Brille und einen schwarzen Rucksack. Er spricht französisch.