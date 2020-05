Oberengstringen ZH

Wer hat Walter Geisser gesehen?

Seit Freitag wird ein Mann aus Oberengstringen vermisst. Man solle ihn schonend anhalten, schreibt die Polizei.

Nachdem er seinen Aufenthaltsort in Oberengstringen am Freitagnachmittag verlassen hatte, kehrte Walter Johann Geisser bis Samstagmittag nicht mehr dorthin zurück. Nun sucht die Kapo Zürich per Vermissmeldung nach ihm: Der 79-Jährige ist etwa 170 Zentimeter gross und schlank. Er hat kurze grau-weisse Haare.