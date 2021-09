Riehen BS - Wer hatte kein Herz für Anubis und Esperanca?

In dieser Schrebergartenanlage «Spitalmatten» in Riehen wurden zwei Leopargeckos aufgefunden und ins Tierheim gebracht.

Im Tierheim an der Birs wurden in den vergangenen Wochen zwei Leopardgeckos abgegeben. Die beiden Tiere, «Anubis» und «Esperanca», seien Ende Juli und Anfang September in Riehen in einem Schrebergarten der Anlage «Spitalmatten» gefunden worden und von den jeweiligen Findern ins Tierheim gebracht worden . B ei beiden Geckos handelt es sich um Tiere mit einer speziellen Färbung mit hohem Gelbanteil.