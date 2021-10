Basel – Wer hatte kein Herz für Felix und Rico?

Nachdem die Finder in verschieden Haushalten abgeklärt hatten, ob die Tiere wohl dorthin gehörten, brachten sie die Meerschweinchen in das Tierheim.

In Basel wurden zwei Meerschweinchen in einem Käfig ausgesetzt.

Am 29. September wurden in Basel zwei Meerschweinchen von aufmerksamen Personen gefunden. Wie die Stiftung Tierschutz beider Basel am Mittwoch mitteilte, haben die Finder die Meerschweinchen in einem

Käfig vor dem Hauseingang eines Mehrfamilienhauses entdeckt. Im Käfig hätten sich Einstreu und eine Karotte, die zum grössten Teil schon abgefressen war, befunden. Wasser sei keines vorhanden gewesen.