Offiziell gültig ist sie aber nur, wenn sie auch an der Windschutzscheibe angebracht worden ist. Ab 2022 könnte sich dies dann erübrigen. So hat der Nationalrat entschieden, künftig E-Vignetten einzuführen. Bis es so weit ist, können Autofahrer die farbige Etikette an Tankstellen oder Postfilialen für 40 Franken erwerben.