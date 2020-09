In Sirnach TG steht an der Sonnhaldenstrasse ein, in Richtung Strasse gedrehter, Abfalleimer. Wer etwas entsorgen will, muss dafür auf die Strasse treten. Von der Strasse aus wird er auch geleert.

Dieser Abfalleimer in Sirnach TG wirft Fragen auf.

Der Abfalleimer stehe auf einem Privatgrundstück und könne deshalb nicht gedreht werden.

«Dieser Abfalleimer ist definitiv falsch positioniert», meint ein Sirnacher. Gemeint ist jener an der Sonnhaldenstrasse. Die Öffnung, in die man etwas entsorgt, ist nämlich gegen die Strasse gerichtet. Um seinen Müll loszuwerden, muss man also auf die Strasse treten. Dort befindet sich direkt ein Stop-Bereich. «Dient der Kübel etwa den Beifahrern, um das Auto während der Fahrt zu entrümpeln», fragt sich das Onlineportal hallowil.ch am Mittwoch. Auch die Leerung durch den Werkhof erfolgt über die Strasse.

«Der Abfallkübel steht auf einem privaten Grundstück. Deshalb kann die Öffnung nicht auf die andere Seite gedreht werden», äussert sich Gemeindepräsident Kurt Baumann gegenüber dem Portal.

Gehören tut das Grundstück an der Sonnhaldenstrasse 1 der Metzgerei Koller AG. Wie es dort auf Anfrage von 20 Minuten heisst, habe man sich ebenfalls gewundert, wieso der Abfalleimer in Richtung Strasse steht und nicht zum Vorplatz des Unternehmens. Durch einen schmalen Weg auf dem Grundstück kann man sogar hinten am Kübel vorbeilaufen.

Baumann sagt dazu zu 20 Minuten: «Füssgänger müssen hier sowieso auf der Strasse laufen, weil es an dieser Strassenseite gar kein Trottoir gibt. Es ist ein Privatgrundstück.» Der Kübel sei also bewusst so positioniert, quasi auf dem Weg, wo die Fussgänger laufen würden.