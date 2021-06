Tiny-House-Gondel - Wer hier übernachten will, sollte schwindelfrei sein

Sie steht auf einer Felsnadel, direkt am Abgrund in einer Höhe von 1880 Metern über Meer: Die Kabine der ehemaligen Luftseilbahn Engelberg-Ristis, die nun ein Tiny House ist. Während des Sommers kann man die Gondel im Brunni-Gebiet buchen, wie die Brunni-Bahnen Engelberg AG mitteilten.

«Die Gondel ist rund 30 Jahre alt, jedoch sehr modern eingerichtet», sagt Roman Barmettler, Geschäftsführer der Brunni-Bahnen. So verfügt die Gondel etwa über eine moderne kleine Küche, Zutritt erhält man per Fingerabdruck. Damit Gäste in der Nacht nicht frieren, ist die Gondel auch mit zwei Heizungen ausgestattet. Vor Ort bei der Gondel befindet sich eine biologische Toilette. Bei Bedarf könne man zudem die Duschen in der Berglodge Ristis nutzen. Abendessen könne man vorbestellen und danach zur Hütte mitnehmen. Am nächsten Morgen werde ein Frühstückskorb direkt zur Gondel gebracht. Eine Übernachtung kostet zwischen 490 und 510 Franken.