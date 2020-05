Bedingung für Proficlubs

Wer Hilfe vom Bund will, muss Lohnsumme um 20 Prozent reduzieren

Der Bund erkennt die Not von Sportverbänden und Clubs und schnürt ein neues Finanzpaket. Fussball und Eishockey erhalten ein Darlehen bis zu 350 Millionen Franken.

Der Bund greift dem Sport weiter unter die Arme. Das hat der Bundesrat am Mittwoch beschlossen. Er hilft dem Profi-Clubs im Fussball und Eishockey mit einem rückzahlbaren Darlehen von insgesamt 350 Millionen Franken weiter aus, um den Betrieb der Saison 2020/21 sicherzustellen: 100 Millionen gibt es für den Fussball bis Ende Jahr, für das Eishockey sind es 75 Millionen. Diese 175 Millionen sind eine erste Tranche für die ersten sechs Monate.

Ab dem 8. Juni darf der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden. Allerdings dürfen wegen des Veranstaltungsverbotes über 100 Personen bis mindestens Ende August nur Geisterspiele in der Super League und der Challenge League ausgetragen werden. Das bedeutet für die Clubs kosten, aber kaum Einnahmen. Deshalb hat der Bund für den Fall, dass sich die Situation nicht bessert, für 2021 weitere 175 Millionen breitgestellt. Bereits Ende März gab es 50 Millionen als Unterstützung für den Spitzensport.

Viele Arbeitsplätze waren gefährdet

Die Situation sei für die Profi-Ligen im Fussball und Eishockey schwierig, sagte Sportministerin Viola Amherd an einer Medienkonferenz. Ein Zusammenbruch hätte Auswirkungen auf die Nachwuchsförderung und auf die Ausbildung, aber auch auf die Medienindustrie und andere Bereiche gehabt. Es hätte sehr viele Arbeitsplätze gefährdet.

Die Hilfsgelder sind aber an Bedingungen geknüpft: Die Ligen müssen einen solidarisch getragenen Sicherheitsfonds für künftige Risiken schaffen. Sie sollen sechs Monate überbrücken können, selbst wenn der Spielbetrieb nicht möglich ist. Ähnlich den Eigenkapital-Anforderungen der Banken. Zudem verpflichten sich die Vereine ihre Nachwuchsabteilungen weiter zu betreiben.

20 Prozent Lohnreduktion innert drei Jahren

Wichtig ist vor allem: Die Gelder dürfen «nicht für die Deckung überhöhter Spielergehälter eingesetzt werden», sagt Viola Amherd. Die Clubs, die ein Darlehen in Anspruch nehmen, müssen das Durchschnittseinkommen des Spielerkaders in den nächsten drei Jahren um 20 Prozent senken. «Wir werden das überprüfen», kündigt die Sportministerin an.