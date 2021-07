Verstappens Red-Bull-Mitstreiter Sergio Perez kam in der einstündigen Einheit am Samstag nicht über Platz sieben hinaus. Sebastian Vettel wurde im Aston Martin nur 13., Mick Schumacher krachte eine Viertelstunde vor dem Ende mit seinem Haas in die Streckenbegrenzung. «Ich bin okay», funkte der 22-Jährige an den Kommandostand des US-Teams. «Es tut mir sehr leid.» Seinem Team blieb nicht viel Zeit, den Wagen bis zur K.o.-Ausscheidung um 15.00 Uhr wieder fahrtüchtig zu machen. Schumacher belegte den vorletzten Trainingsrang.