GP Abu Dhabi – Hamilton legt vor – wer holt die Pole für den Formel-1-Showdown?

Verstappen hat den Vorteil von neun Saisonsiegen gegenüber acht von Hamilton, so dass er bei einem vorzeitigen Renn-Aus beider Piloten der neue Champion wäre. Hamilton muss indes in die Punkte und vor Verstappen ins Ziel kommen. Mit der klaren Tagesbestzeit am Freitag im Training avancierte der siebenmalige Weltmeister zunächst zum Top-Favoriten auf die Pole in der Qualifikation.