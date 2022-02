Zürcher Wahlen – «Glaube nicht, dass SVP den Einzug in den Stadtrat schafft»

AL-Stadtrat Richard Wolff tritt heute ab. Gegenüber 20 Minuten sagt er, dass er neun gute Jahre im Stadtrat hatte und sich nun auf neue Projekte freue. Walter Angst tritt als Nachfolger von Wolff für die AL an. «Ich bin etwas nervös. Ich hoffe sehr, dass Walter Angst den Einzug in den Stadtrat schafft», so Wolff.