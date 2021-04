ZSC - Genf & Zug - Lakers live - Wer holt sich den ersten Sieg im Halbfinal?

Über die Favoritenrolle muss man hier definitiv nicht streiten. Alle vier Duelle in der Qualifikation gingen an die Zentralschweizer. So soll das aus Sicht der Zuger auch heute laufen. Doch die Lakers strotzen nach den Siegen gegen Biel und Lugano nur so vor Selbstvertrauen. Es ist das erste Mal seit 2006, dass Rapperswil wieder in einem Playoff-Halbfinal steht.