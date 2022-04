Playoff-Final Spiel 1: Offener Schlagabtausch zwischen Zug und ZSC – wer legt vor?

Was der EV Zug in diesen Playoffs wieder zeigte, war schon beeindruckend. Seit nun bereits zwölf (!) Playoffspielen sind die Zuger unbezwungen. In dieser Saison gab es zweimal ein 4:0 im Viertelfinal gegen Lugano und im Halbfinal gegen Davos. In der letzten Saison gab es im Final einen Sweep gegen Genf-Servette – notwendig waren dafür nur drei Siege. Die letzte Pleite in einem Playoffspiel gab es demnach im Halbfinal gegen die Lakers.