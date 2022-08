Supercup: «Was macht denn Trapp da?» – Alaba bringt Real nach Goalie-Fehler in Führung

In den ersten 45 Minuten war klar zu sehen, wer der Favorit ist. Real Madrid hat das Spiel gemacht und den meisten Ballbesitz gehabt. Die Frankfurter konnten aber immer wieder Nadelstiche setzen. In der 37. Minute konnte sich Eintracht-Goalie Trapp zuerst auszeichnen und einen Schuss von Vinicius abwehren. Bei der darauffolgenden Ecke irrte der Deutsche im Strafraum umher. Am Schluss stand David Alaba goldrichtig und konnte den Ball ins leere Tor einschieben. Alles in allem eine verdiente Führung.