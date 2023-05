Breakdance-Battle: Jin will den Titel beim BC One – wer triumphiert am Ende?

16 B-Boys und vier B-Girls treten am Samstagabend gegeneinander an. Dies in der Battle-Form. Also 1 gegen 1. Bei den Männern startet es mit einem Achtelfinal, bei den B-Girls im Halbfinal. Von einer dreiköpfigen Jury wird dann nach jedem Battle ein Entscheid verlesen. Wer krönt sich zum Sieger, respektive der Siegerin? Dieser Entscheid wird kurz vor 22 Uhr fallen.