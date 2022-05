GP in Miami: Vor den Augen von Michelle Obama – Leclerc mit Bestzeit im Q1

Die Formel 1 begibt sich am Samstag (22.00 Uhr) bei der Qualifikation zum fünften Saisonlauf auf Neuland. Zum ersten Mal fährt die Rennserie an diesem Wochenende in Floridas Metropole Miami. Als Favoriten dürften erneut Weltmeister Max Verstappen im Red Bull und WM-Spitzenreiter Charles Leclerc im Ferrari in die Startplatzjagd gehen. Der Monegasse Leclerc stand in diesem Jahr schon zweimal auf der Pole Position. Verstappen war zuletzt beim Grand Prix in Imola der Schnellste.